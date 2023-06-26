Более 50% россиян назвали самыми раздражающими факторами на отдыхе мусор и навязчивых аниматоров

Аналитики сервиса Tvill.ru провели исследование и выяснили, что больше всего раздражает российских туристов на отдыхе.
Так, 68% опрошенных заявили, что им очень не нравится мусор, который в общественных местах оставляют после себя отдыхающие. Еще 52% указали на навязчивых аниматоров.
На третьем месте рейтинга раздражающих факторов оказались шумные компании в соседнем номере отеля (50% голосов). Также респонденты высказались против курения на пляжах, громкой музыки и телефонных разговоров по громкой связи.
В России, тем временем, нормализовалась стоимость авиабилетов по зарубежным направлениям. Как сообщает телеканал «360», цены после резкого роста 24 июня снова снизились.