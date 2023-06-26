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Правительство Японии осудило российский закон о завершении Второй мировой войны

Политика
Правительство Японии осудило российский закон о завершении Второй мировой войны

Официальный Токио осудил российский закон о завершении Второй мировой войны. Такое заявление сделал генсекретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Речь идет об установке 3 сентября как Дня Победы над милитаристской Японией. По словам Мацуно, соответствующее развитие событий может повлечь за собой вражду между Москвой и Токио.

«Принятый закон не только подхлестнет антияпонские настроения в российском народе, но и приведет к раздуванию антироссийских настроений в японском народе», — подчеркнул он.

Ранее телеканал «360» писал, что антироссийские санкции и введенные РФ ответные ограничения стали причиной сильного кризиса в индустрии суши в Японии. Об этом рассказали аналитики издания Yahoo News Japan.

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