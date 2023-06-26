Правительство Японии осудило российский закон о завершении Второй мировой войны

Официальный Токио осудил российский закон о завершении Второй мировой войны. Такое заявление сделал генсекретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.
Речь идет об установке 3 сентября как Дня Победы над милитаристской Японией. По словам Мацуно, соответствующее развитие событий может повлечь за собой вражду между Москвой и Токио.
«Принятый закон не только подхлестнет антияпонские настроения в российском народе, но и приведет к раздуванию антироссийских настроений в японском народе», — подчеркнул он.
Ранее телеканал «360» писал, что антироссийские санкции и введенные РФ ответные ограничения стали причиной сильного кризиса в индустрии суши в Японии. Об этом рассказали аналитики издания Yahoo News Japan.