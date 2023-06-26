Врач Уильямс назвала продукты, которые помогут сохранить здоровье кишечника летом

Употребление ягод способствует укреплению здоровья кишечника. С таким заявлением выступила врач Зои Уильямс. В беседе с изданием HuffPost она рассказала, какие еще продукты особенно полезны летом.
Медицинский специалист рекомендует есть летом салаты из фасоли и других бобовых. По ее словам, такие блюда не только хорошо утоляют голод, но и улучшают состояние кишечника. Как объясняет Уильямс, это обусловлено наличием большого количества клетчатки в бобовых. Также она содержится в ягодах, в частности в клубнике и малине.
Врач также рекомендует не брать сладости и вредную еду на прогулку под летним солнцем. Вместо них она советует взять пакетик орехов или несколько бананов. Они помогут утолить чувство голода, не нарушая здоровый режим питания.
Врач-терапевт Георгий Сапего ранее предупредил россиян об опасности мочегонных препаратов. По его словам, самостоятельный прием таких лекарств может привести к обезвоживанию организма, сообщает телеканал «360».