Врач Уильямс назвала продукты, которые помогут сохранить здоровье кишечника летом

Медицинский специалист рекомендует есть летом салаты из фасоли и других бобовых. По ее словам, такие блюда не только хорошо утоляют голод, но и улучшают состояние кишечника. Как объясняет Уильямс, это обусловлено наличием большого количества клетчатки в бобовых. Также она содержится в ягодах, в частности в клубнике и малине.