Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за призыв к НАТО. Политик порекомендовал Североатлантическому альянсу принять «позитивные решения» на предстоящем саммите в Вильнюсе.
По мнению комментаторов, единственное, над чем украинскому лидеру стоит работать, это над мирным договором. Россия не позволит Киеву стать членом НАТО или ЕС, уверены участники обсуждения.
«Украине никогда не стать частью НАТО. Никто не станет рисковать третьей мировой войной из-за принятия такой коррумпированной страны как Украина в НАТО», — написал один из пользователей.
Комментаторы назвали Зеленского «мошенником, который хочет больше денег», а саммит Альянса «разжигателями войны». Участники дискуссии отметили, глава киевского режима желает лишь «купить еще один особняк где-нибудь за пределами Украины».