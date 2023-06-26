Ребенка насмерть придавило бетонной плитой под Красноярском

Ребенок 14 лет погиб в результате падения бетонной плиты в Уярском районе Красноярского края. Информацию об этом сообщили в региональной прокуратуре.
По данному факту правоохранительные органы организовали проверку. Ребенок погиб в заброшенном здании, которое принадлежало Сушиновскому сельсовету и не эксплуатировалось более десяти лет.
По предварительным данным, один из двух подростков прыгнул с бетонной плиты, что привело к обрушению конструкции. Он был госпитализирован с многочисленными травмами головы, тела и внутренних органов, однако скончался на следующий день.