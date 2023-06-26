ABC News: Верховный суд Австралии отказал России в апелляции по спору об аренде посольства

Верховный суд Австралии отверг апелляцию России по спору о контроле над участком, арендованным для нового российского посольства. В августе 2022 года Канберра уведомила Россию о расторжении аренды, но Федеральный суд признал этот шаг неправомерным, информирует ABC News.
Парламент принял специальный закон, отменяющий аренду. Однако Верховный суд отклонил апелляцию России, подтвердив преимущественное значение закона парламента. Перспектива дальнейшего оспаривания закона остается неизвестной. В связи с ситуацией в России, юристы не получили инструкций в выходные. Принятие закона связывается премьер-министром Австралии с ситуацией на Украине.