Житель Приморья ранил двух человек из огнемета и ружья для подводной охоты

Житель Владивостока самодельным огнеметом опалил соседа и выстрелил из ружья для подводной охоты в женщину. О нападениях ТАСС рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Прокуратура сочла законным возбуждение уголовного дела против местного жителя 1958 года рождения о покушении на убийство. Ход расследования и его результаты «поставлены на контроль».
«Сам нападавший в настоящее время также находится в больнице», — отметили в ведомстве.
Инцидент произошел в поселке Трудовом Владивостокского городского округа. Во время работ по выявлению хищения электроэнергии экскаватор откопал кабель. Это разозлило местного жителя, который начал угрожать самодельным огнеметом. Сосед хотел отобрать оружие буяна, но тот опалил мужчину. Пока на место происшествия добиралась скорая помощь, местный житель успел выстрелить из ружья для подводной охоты женщине в шею.