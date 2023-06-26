Житель Приморья ранил двух человек из огнемета и ружья для подводной охоты

Инцидент произошел в поселке Трудовом Владивостокского городского округа. Во время работ по выявлению хищения электроэнергии экскаватор откопал кабель. Это разозлило местного жителя, который начал угрожать самодельным огнеметом. Сосед хотел отобрать оружие буяна, но тот опалил мужчину. Пока на место происшествия добиралась скорая помощь, местный житель успел выстрелить из ружья для подводной охоты женщине в шею.