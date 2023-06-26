Российские летчики выполняют рекордное количество боевых вылетов в зоне СВО

Российские летчики-штурмовики в сутки могут выполнять до десяти боевых вылетов на Су-25 в зоне специальной военной операции (СВО). Для реактивной авиации это рекорд, рассказал РИА Новости источник.
Штурмовая авиация в среднем в рамках спецоперации выполняет по три-четыре боевых вылета на одного летчика в сутки. Это «уже большая нагрузка», отметил собеседник агентства.
«В то же время летчики готовы в ходе напряженных эпизодов выполнять по шесть-семь вылетов в сутки, а иногда и до десяти вылетов», — заверил источник.
Для реактивной авиации это рекорд. Выполнить больше невозможно физически, так как просто «не успеют подготовить самолет», уточнил он. Собеседник агентства добавил, что каждая звезда в носовой части фюзеляжа у штурмовиков обозначает десять боевых вылетов. Но у некоторых летчиков для новых звезд «уже не хватает места», подчеркнул он.