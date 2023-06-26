Российские летчики выполняют рекордное количество боевых вылетов в зоне СВО

Для реактивной авиации это рекорд. Выполнить больше невозможно физически, так как просто «не успеют подготовить самолет», уточнил он. Собеседник агентства добавил, что каждая звезда в носовой части фюзеляжа у штурмовиков обозначает десять боевых вылетов. Но у некоторых летчиков для новых звезд «уже не хватает места», подчеркнул он.