Рогов: обстановка на Запорожском направлении напряженная, но контролируемая

Кроме этого, ВС РФ уничтожили пикап в районе населенного пункта Новоданиловка, минометный расчет около Малой Токмачки и гаубицу «Мста-Б» в районе Белогорья. На Времевском выступе были ликвидированы танки Вооруженных сил Украины, а также пикап и броневик, сообщил Рогов.