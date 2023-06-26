Рогов: обстановка на Запорожском направлении напряженная, но контролируемая

Обстановка на Запорожском направлении напряженная, но контролируемся. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, бойцы Вооруженных сил России продолжают держать оборону на передовой. Также Рогов сообщил, что на Пологовском направлении был вскрыт наблюдательный пост украинских националистов.
Кроме этого, ВС РФ уничтожили пикап в районе населенного пункта Новоданиловка, минометный расчет около Малой Токмачки и гаубицу «Мста-Б» в районе Белогорья. На Времевском выступе были ликвидированы танки Вооруженных сил Украины, а также пикап и броневик, сообщил Рогов.