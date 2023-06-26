Экс-госсекретарь США Керри не поддержал суд над Бушем за вторжение в Ирак

Бывший госсекретарь США Джон Керри выступил против суда над экс-президентом страны Джорджем Бушем за нападение на Ирак, так как ему не предъявили обвинений. Об этом пишет ТАСС.
Чиновник в ходе разговора с журналистами затронул тему якобы суда над президентом РФ Владимиром Путиным за спецоперацию на территории Украины. На вопрос сотрудников прессы, поддержит ли он аналогичные меры в отношении Буша, Керри дал отрицательный ответ.
«Нет. Потому что не было прямого процесса выдвижения обвинений в отношении президента Буша», – сказал он.
Экс-госсекретарь подчеркнул, что лично выступал против отправки войск в Ирак, и добавил, что на его глазах происходили нарушения во время кампании во Вьетнаме. При этом он отказался называть боевые действия в Ираке «преступлением агрессии на основании ложных обвинений».