Экс-госсекретарь США Керри не поддержал суд над Бушем за вторжение в Ирак

Экс-госсекретарь подчеркнул, что лично выступал против отправки войск в Ирак, и добавил, что на его глазах происходили нарушения во время кампании во Вьетнаме. При этом он отказался называть боевые действия в Ираке «преступлением агрессии на основании ложных обвинений».