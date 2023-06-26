«Зеркало недели»: в Киевской области зафиксировали взрывы

В Киевской области раздались взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Зеркало недели».
Ранее в этом регионе была объявлена тревога из-за возможных атак с воздуха. Напомним, что с начала октября ВС РФ атакуют объекты оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетической инфраструктуры Украины.
Президент Владимир Путин заявил, что это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на гражданские объекты в России. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, а иногда по всей стране.