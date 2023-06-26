Зеленский и Байден обсудили расширение сотрудничества по поставкам оружия большой дальности

Зеленский и Байден обговорили ход боевых действий, а также происходящие в России события, сказал украинский лидер. Стороны согласовали позиции перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. Кроме этого, политики обсудили вопросы по реализации украинской «формулы мира».