Зеленский и Байден обсудили расширение сотрудничества по поставкам оружия большой дальности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. Политики обсудили расширение сотрудничества в сфере обороны с упором на дальнобойные средства поражения.
Зеленский и Байден обговорили ход боевых действий, а также происходящие в России события, сказал украинский лидер. Стороны согласовали позиции перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе. Кроме этого, политики обсудили вопросы по реализации украинской «формулы мира».
В письменном заявлении Белого дома также говорится, что лидеры двух стран поговорили о контрнаступлении Вооруженных сил Украины и американской помощи Киеву. Байден подтвердил неизменную поддержку со стороны США.