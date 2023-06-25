Пожарный и ребенок погибли при пожаре в подмосковном Королеве

Пожарный и ребенок скончались при возгорании в подмосковном Королеве. Об этом сообщили экстренные службы, передает ТАСС.
По предварительным данным, причиной смерти стало падение с высоты. Инцидент произошел на 13-м этаже многоквартирного дома. Также есть информация о погибшей женщине. Сведения уточняются.
Спасателям удалось локализовать огонь на площади 40 квадратных метров. Что послужило причиной пожара пока неизвестно.
Сообщение о пожаре на Пионерской улице поступило в воскресенье, около 21:13. Из окон валили столбы дыма.