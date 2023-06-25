Пользователей Twitter возмутил выпад Зеленского в адрес Путина

Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за выпад в адрес российского коллеги Владимира Путина. Комментаторы высмеяли и требование поставлять больше оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ).
Зеленский ранее заявил, что Украина якобы «защищает Европу от российской угрозы». Кроме того, он сделал выпады в адрес президента России.
«Путин постоянно доказывает, что его поддерживает народ! А ты? Я бы не был так уверен», — отметил в ответ один из комментаторов.
Другой пользователь назвал президента Украины «идиотом», который «начал войну в своей стране», но не смог остановить ее. Комментаторы напомнили Зеленскому, что без американских налогоплательщиков «Украины бы уже не было» и обвиняли украинского лидера в попытках «вести безнадежную войну против Путина». Пользователи напомнили, что Украина и Россия навсегда останутся соседями, и призвали украинского лидера сосредоточиться на достижении примирения, вместо того, чтобы заискивать перед Западом.