Другой пользователь назвал президента Украины «идиотом», который «начал войну в своей стране», но не смог остановить ее. Комментаторы напомнили Зеленскому, что без американских налогоплательщиков «Украины бы уже не было» и обвиняли украинского лидера в попытках «вести безнадежную войну против Путина». Пользователи напомнили, что Украина и Россия навсегда останутся соседями, и призвали украинского лидера сосредоточиться на достижении примирения, вместо того, чтобы заискивать перед Западом.