Глава минбороны Украины Резников обсудил наступление ВСУ с главой Пентагона Остином

Президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами в середине июня заявил, что украинские войска несут большие потери в ходе наступления. По его словам, ни на одном направлении ВСУ не достигли успеха. Украина уже потеряла 360 бронемашин и 160 танков, добавил глава государства.