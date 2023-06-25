Глава минбороны Украины Резников обсудил наступление ВСУ с главой Пентагона Остином

Глава минобороны Украины Алексей Резников обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином наступление украинской армии и следующие шаги по ее укреплению. Об этом он написал в Twitter.
Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком, Артемовском, Запорожском направлениях началось 4 июня. Основной удар украинские войска нанесли на запорожском участке фронта. Командование ВСУ бросило в бой вооруженные западной техникой и подготовленные НАТО бригады.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами в середине июня заявил, что украинские войска несут большие потери в ходе наступления. По его словам, ни на одном направлении ВСУ не достигли успеха. Украина уже потеряла 360 бронемашин и 160 танков, добавил глава государства.