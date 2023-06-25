Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал не допустить усугубление ситуации в России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность ситуацией на юге России и призвал не допустить эскалации конфликта в стране. Его слова передал заместитель официального представителя генсека ООН Фархат Хак.
Он отметил, что Гутерриш пристально наблюдает за обстановкой в РФ и в курсе последних новостей об урегулировании конфликта. Генсек указал на необходимость ответственного подхода со стороны российского руководства для избежания напряженности.
«Генеральный секретарь призывает всех задействованных продолжать действовать ответственно и избегать дальнейшей напряженности», — сказал Хак.
Экономист Михаил Беляев ранее поделился прогнозом на курс доллара с учетом последних событий в стране. По его словам, американская валюта может либо зафиксироваться на уровне 83 рублей, либо вырасти до 84.