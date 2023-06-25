Депутат Аксаков: цифровой рубль может быть использован во внешних расчетах

Сейчас ведется работа над цифровым рублем, и не исключено, что такая валюта будет использоваться во внешних расчетах, передает ТАСС мнение депутата ГД РФ Анатолия Аксакова.
Переговоры по данному вопросу, по его словам, уже проводятся. Также Аксаков оценил падение курса российской валюты. Он назвал это нормальным фактором с учетом инфляционного показателя. Однако на пользу российской экономике идет то, что объем экспорта превышает уровень импорта.
Ранее 34% опрошенных россиян выразили мнение о том, что цифровой рубль сможет защитить от финансовых мошенников.