Депутат Аксаков: цифровой рубль может быть использован во внешних расчетах

Переговоры по данному вопросу, по его словам, уже проводятся. Также Аксаков оценил падение курса российской валюты. Он назвал это нормальным фактором с учетом инфляционного показателя. Однако на пользу российской экономике идет то, что объем экспорта превышает уровень импорта.

