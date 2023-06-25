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Офис Зеленского: Киев ждет от ЕС позитивный сигнал по евроинтеграции

Украина
Офис Зеленского: Киев ждет от ЕС позитивный сигнал по евроинтеграции

Киевский режим ждет от Европейского союза позитивный сигнал по евроинтеграции. Соответствующее заявление 25 июня сделали в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы органа Андрея Ермака, он обсудил руководителем Европейского совета по вопросам внешней политики Саймоном Мордью вопросы, связанные с итогами промежуточного оценивания прогресса в выполнении Украиной семи рекомендаций ЕК.

Ранее сообщалось, что коррумпированность киевских чиновников может помешать стране вступить в ЕС. Об этом заявили в The New York Times.

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