Киевский режим ждет от Европейского союза позитивный сигнал по евроинтеграции. Соответствующее заявление 25 июня сделали в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.
По словам главы органа Андрея Ермака, он обсудил руководителем Европейского совета по вопросам внешней политики Саймоном Мордью вопросы, связанные с итогами промежуточного оценивания прогресса в выполнении Украиной семи рекомендаций ЕК.
Ранее сообщалось, что коррумпированность киевских чиновников может помешать стране вступить в ЕС. Об этом заявили в The New York Times.