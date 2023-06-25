Работодатели в Москве будут сами определять режим труда сотрудников 26 июня

Режим труда для сотрудников московских компаний в нерабочий понедельник, 26 июня, могут определять сами работодатели.
Для этого они могут опираться на внутренние документы и трудовые соглашения. Об этом сообщили в пресс-службе мэра российской столицы.
«При этом необходимо учитывать, что режим рабочего времени определяется работодателем с учетом действующих внутренних документов и трудовых соглашений», — говорится в сообщении, текст которого приводит РИА Новости.
То же самое касается и индивидуальных предпринимателей, а также других организаций. Они могут самостоятельно определить режим работы 26 июня.