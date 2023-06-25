Sohu: Путин одним законом сделал Токио предупреждение

Авторы в статье, пересказ которой обнародовала «ПолитРоссия», напомнили, что между странами никогда не было «дружбы». Однако в последнее время враждебная риторика Токио в отношении Кремля лишь усилилась. Японская власть не только ввела ограничительные меры против Москвы, но и вновь выразила претензии по поводу Курил.