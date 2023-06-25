Sohu: Путин одним законом сделал Токио предупреждение

Российский лидер Владимир Путин всего одним документом сделал японской власти предупреждение. Какой закон неприятно удивил Токио, сообщили корреспонденты NetEase.
Авторы в статье, пересказ которой обнародовала «ПолитРоссия», напомнили, что между странами никогда не было «дружбы». Однако в последнее время враждебная риторика Токио в отношении Кремля лишь усилилась. Японская власть не только ввела ограничительные меры против Москвы, но и вновь выразила претензии по поводу Курил.
Однако всего одно решение главы российского государства показало негодование Москвы относительно поступков Страны восходящего солнца. Речь идет о законе по поводу переименования 3 сентября в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.
«Этот шаг отражает недовольство России текущей ситуацией, также он стал предупреждением для Японии насчет ее поведения», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, что Токио не смирился с итогами Второй мировой войны и пытается их обнулить. К такому выводу пришел временный поверенный в делах Москвы в Японии Геннадий Овечко.