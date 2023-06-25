Sohu: президент Чехии Павел подставил США в попытке оскорбить Россию

Журналисты напомнили, что непопулярность европейского политика часто подталкивает его к резким высказываниям в адрес РФ. Так, недавно глава республики призвал установить контроль за гражданами России, находящимися на территории Евросоюза. Павел подчеркнул, что в годы Второй мировой войны США вводили такие меры в отношении японцев.