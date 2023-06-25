Президент Чехии Петр Павел угодил в неприятную ситуацию, когда попытался публично оскорбить Россию. Подробности истории озвучили авторы китайского портала Sohu.
Журналисты напомнили, что непопулярность европейского политика часто подталкивает его к резким высказываниям в адрес РФ. Так, недавно глава республики призвал установить контроль за гражданами России, находящимися на территории Евросоюза. Павел подчеркнул, что в годы Второй мировой войны США вводили такие меры в отношении японцев.
По данным Sohu, своим заявлением президент Чехии серьезно подставил Соединенные Штаты. В стране этот эпизод принято считать постыдным, так как граждан Страны восходящего солнца тогда серьезно притесняли, приводит слова авторов «ПолитРоссия».
«В Китае есть поговорка "переходи реку, не намочив обуви", но на этот раз чешский президент в попытке выделиться "упал прямиком в канаву"», — отметили журналисты.
В завершение аналитики сообщили, что позже Павел попытался оправдаться за свою оплошность. Он заявил, якобы его высказывание «неверно трактовали».