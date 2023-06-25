Пользователи ЯRUS смогут настроить персональную ленту по своим предпочтениям

Затем юзерам представляется возможность в настройках выбрать личные ярусы — определить формат отображаемых публикаций (видео, фото, текстовые материалы), а также их тематику. Для этого пользователь может ввести ключевые слова и наслаждаться контентом только по заданному запросу.