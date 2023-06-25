Пользователи ЯRUS смогут настроить персональную ленту по своим предпочтениям

Пользователи социальной сети ЯRUS имеют возможность видеть в своей ленте только те материалы, которые отвечают интересам конкретного человека. О том, как настроить алгоритмы показа контента по своему вкусу, рассказали сотрудники платформы.
В первую очередь команда ЯRUS напомнила, что получать интересующую информацию могут исключительно зарегистрированные пользователи. Поэтому сначала россиянам необходимо создать персональный аккаунт.
Затем юзерам представляется возможность в настройках выбрать личные ярусы — определить формат отображаемых публикаций (видео, фото, текстовые материалы), а также их тематику. Для этого пользователь может ввести ключевые слова и наслаждаться контентом только по заданному запросу.
Помимо этого, платформа считывает активность аудитории. Материалы и видеоролики, которые больше всего лайкнули, прокомментировали и просмотрели люди, будут появляться в рекомендациях.