Певица Светлана Лобода после отмены концерта в Киеве отправилась на улицы Харькова

Концерт украинской певицы Светланы Лободы, запланированный в Киеве, отменили. Однако опальная артистка не отчаялась и отправилась на встречу с поклонниками на улицы Харькова.
В Сети появились кадры с мероприятия. Там артистка пыталась допросить девушку, стоявшей с плакатом, на котором была надпись «Харьков без Лободы». Она поинтересовалась, кто «заплатил гроши» украинке.
Напомним, что Лобода после начала спецоперации на Украине осудила Россию и уехала за границу. Находясь за рубежом, артистка не раз позволяла себе нелестно высказываться в сторону страны, благодаря которой зарабатывала огромные деньги. Однако накануне певица признавалась, что после переезда из РФ стала никем.