Певица Светлана Лобода после отмены концерта в Киеве отправилась на улицы Харькова

Напомним, что Лобода после начала спецоперации на Украине осудила Россию и уехала за границу. Находясь за рубежом, артистка не раз позволяла себе нелестно высказываться в сторону страны, благодаря которой зарабатывала огромные деньги. Однако накануне певица признавалась, что после переезда из РФ стала никем.