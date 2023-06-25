Избирательный процесс на территории Греции подошел к концу. Там в воскресенье, 25 июня, в течение для проходило голосование за новых членов местного парламента.
Как пишут журналисты РИА Новости, двери избирательных участков распахнулись в 7:00 по местному времени. В 19:00 выборы завершились, после чего экзит-поллы обнародовали первые данные. Теперь начался подсчет голосов. Результаты парламентской гонки после 20:30 должно опубликовать местное министерство внутренних дел.
Ранее в Афинах прошла акция протеста. Греки вышли на улицы города с требованием прекратить оказывать военную помощь киевскому режиму в ходе российской спецоперации.