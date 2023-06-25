Парламентские выборы в Греции подошли к концу

Как пишут журналисты РИА Новости, двери избирательных участков распахнулись в 7:00 по местному времени. В 19:00 выборы завершились, после чего экзит-поллы обнародовали первые данные. Теперь начался подсчет голосов. Результаты парламентской гонки после 20:30 должно опубликовать местное министерство внутренних дел.