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Эрдоган связался с генсеком НАТО Столтенбергом из-за ситуации в России

Политика
Эрдоган связался с генсеком НАТО Столтенбергом из-за ситуации в России

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассмотрел с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом вопросы, связанные с произошедшими 24 июня в России событиями. Об этом рассказали в канцелярии президента.

Также глава Турции и высокопоставленный чиновник поговорили насчет возможного становления официального Стокгольма участником блока.

Известно, что в российской столице, Подмосковье, а также в Воронежской области введен режим контртеррористической операции (КТО) в целях пресечения «возможных терактов».

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