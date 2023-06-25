Эрдоган связался с генсеком НАТО Столтенбергом из-за ситуации в России

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассмотрел с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом вопросы, связанные с произошедшими 24 июня в России событиями. Об этом рассказали в канцелярии президента.
Также глава Турции и высокопоставленный чиновник поговорили насчет возможного становления официального Стокгольма участником блока.
Известно, что в российской столице, Подмосковье, а также в Воронежской области введен режим контртеррористической операции (КТО) в целях пресечения «возможных терактов».