Американская власть осадила украинского лидера Владимира Зеленского после неожиданного выпада в сторону Вашингтона. Чем для Киева обернулись угрозы политика в адрес своих кураторов, рассказали журналисты Sohu.
Не так давно глава киевского режима заявил, что в случае поражения ВСУ в ходе российской спецоперации Белый дом будет вынужден бороться с Москвой один на один. Более того, отказ США снабжать Киев оружием грозит Вашингтону серьезными проблемами, сказал Зеленский.
Однако «угрозы» со стороны президента Украины были восприняты в Соединенных Штатах в штыки, пишут авторы в статье, которую пересказала «ПолитРоссия». В ответ на эту выходку американский лидер Джо Байден сообщил, что украинское государство не сможет в быстром темпе стать членом Североатлантического альянса.
«Он вспылил из-за того, что крупнейшей в мире военной мощи угрожает марионеточный Зеленский. Так что в ответ Байден облил украинского лидера холодной водой», — говорится в статье.
Ранее стало известно о желании Киева провести «саммит мира» на своей территории. Об этом сообщил офис Зеленского.