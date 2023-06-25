Sohu: Байден ответил Зеленскому на угрозы в сторону США

Не так давно глава киевского режима заявил, что в случае поражения ВСУ в ходе российской спецоперации Белый дом будет вынужден бороться с Москвой один на один. Более того, отказ США снабжать Киев оружием грозит Вашингтону серьезными проблемами, сказал Зеленский.