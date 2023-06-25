Во Франции назвали экономические последствия от несвоевременного вступления Украины в ЕС

Несвоевременное вступление Украины в ЕС может обернуться геополитическим шоком и финансовым потрясением для европейской организации, заявил министр транспорта и бывший госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон в эфире радиостанции RTL.
Украина, по его словам, является большой аграрной страной с более чем 40 млн жителей, которая нуждается в восстановлении. Прежде чем она сможет стать членом ЕС, финансовую систему союза необходимо реформировать так, чтобы он мог принимать в свой состав такие крупные государства.
Евросоюзу нужна более сильная и единая политика, а реформы должны коснуться бюджета и сферы финансов. Только тогда ЕС сможет принять в свой состав Украину и Балканские государства.