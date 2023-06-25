Турэксперт Горин назвал неочевидные запреты на заграничных курортах, которые грозят тюрьмой

Существуют запреты в экзотических странах, нарушение которых может обернуться для путешественников штрафом или тюрьмой. О них рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
Власти Абхазии ужесточили наказание для туристов за появление в купальнике в общественных местах. Те, кто решит игнорировать это правило, будут вынуждены заплатить штраф в размере 20 тыс. рублей.
«Туризм — это народная дипломатия. Путешествовать надо культурно», — подчеркнул Горин.
Подобный запрет действует и в Индонезии, где запрещено появляться на людях в излишне открытой одежде. Кроме того, там нельзя обниматься и целоваться на улице. За такое проявление эмоций в стране может грозить 10 лет тюремного заключения.
«Индонезии запрещено обнимать и целовать на улице. Иначе — 10 лет тюрьмы и огромный штраф. На гомосексуальные отношения здесь наложено табу», — сообщает «Парламентская газета».
В Таиланде строго запрещены азартные игры, кроме государственной лотереи. Также из страны нельзя вывозить камушки, ракушки, кораллы, так как они считаются собственностью королевства.