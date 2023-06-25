Жители Амстердама вышли на митинг против поставок оружия Украине

Акция протеста против поставок оружия и боеприпасов Украине странами коллективного Запада состоялась в Амстердаме. В мероприятии приняли участие несколько сотен человек, включая российских соотечественников.
Демонстрация стартовала на центральной площади города Дам. После чего активисты двинулись по улицам города в сопровождении барабанной дроби и белых флагов.
Митингующие выступили за мирное урегулирование украинского конфликта. По мнению одного из присутствующих, Запад не желает видеть реальной картины происходящего и лишь перекладывает ответственность за все на российского президента Владимира Путина. Активисты уверены, что если жители некоторых регионов желают присоединиться к России, то необходимо уважать этот выбор.