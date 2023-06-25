Госдеп США: Байден не пытался связаться с Путиным на фоне последних событий в РФ

Американский президент Джо Байден не планировал связываться с российским лидером Владимиром Путиным на фоне последних событий, которые произошли в России. Об этом рассказал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в эфире ABC.
Также госслужащий отметил, что со своей стороны не предпринимал попыток установить контакт с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Тем не менее, он признался о поддержании связи с российской стороной другими представителями администрации Байдена.
«Поскольку мы в первую очередь хотим убедиться, что Россия понимает, что обязана следить за благополучием граждан США и наших сотрудников, находящихся в России. У них есть обязательства на этот счет», — пояснил Блинкен.
Напомним, ранее Байден провел переговоры с европейскими коллегами на счет событий в РФ, случившихся 24 июня. Лидер пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьером Британии Риши Сунаком.