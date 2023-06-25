Владимир Жириновский предрек России расширение до границ СССР в 2025 году

Политик Владимир Жириновский, скончавшийся в апреле 2022 года, оставил после себя предсказание, раскрывающее судьбу России. Согласно его тексту, страна объединит Русский мир в два этапа.
Записка с предсказанием была найдена в ходе изучения личного архива Жириновского. Как сообщает телеканал НТВ, в нем описывается судьба не только России, но и всего Русского мира. Политик считал, что он начнет объединяться в 2025 году.
«2025-й — объединение русского мира в границах СССР как минимум, и в границах славянского мира как максимум в 2040 году», — говорится в записке.
Владимир Жириновский — не единственный, кто оставил предсказания о судьбе России. Так, слепой отшельник Николай Тарасенко считал, что Россия «будет править миром» на протяжении 100 лет.
В свою очередь ученый и математик Сидик Афган, также известный своими пророчествами, заявил, что в 2025 году Россия успешно завершит специальную военную операцию на Украине, что приведет к «исчерпанию» США и их развалу. По мнению экспертов, предсказания Жириновского и Афгана во многом сходятся.