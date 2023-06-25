В Гватемале стартовали президентские и парламентские выборы

Гватемала проводит президентские и парламентские выборы. Жители страны смогут оставить свой голос на избирательных участках до 18:00 по местному времени.
За пост главы государства включились в борьбу 22 кандидата. По данным социальных опросов, определены три фаворита, однако вряд ли им удастся вырвать победу из рук оппонентов в первом туре.
Напомним, президент страны выбирается сроком на четыре года. Политику запрещено участвовать в выборах на второй срок. При необходимости повторное голосование будет проведено 20 августа. Кроме главы государства народу также предстоит выбрать 160 депутатов.