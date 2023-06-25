Блинкен: Вашингтон пристально наблюдает за обстановкой в России

Американская власть пристально наблюдает за тем, что происходит на территории России. Такой информацией поделился руководитель Госдепартамента Энтони Блинкен.
Однако, по словам дипломата, Вашингтон не владеет всеми данными о случившемся в РФ в течение нескольких дней. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с журналистами CNN.
«У нас пока нет всей полноты информации. Слишком рано с уверенностью утверждать о том, к чему это приведет», — сказал он.
Ранее стало известно, что Блинкен провел переговоры с коллегами из «Большой семерки» и главой евродипломатии Жозепом Боррелем. В ходе разговора они обсудили обстановку в России.