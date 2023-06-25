Advance: У Зеленского осталось всего два пути после слов о затянувшемся контрнаступлении

После заявления президента Украины Владимира Зеленского о затянувшемся контрнаступлении ВСУ у Киева осталось лишь два пути — либо увеличение поставок вооружений, либо срочное присоединение к НАТО, сообщает Advance.
«Во-первых, Киев требует, чтобы Украине немедленно отправили еще больше оружия, включая истребители F-16. Во-вторых, и это направление более опасно, рассматривается идея сделать Украину членом Североатлантического альянса по какой-нибудь ускоренной процедуре», — отмечается в материале.
Напомним, ВСУ объявили о начале новой фазы боевых действий еще в начале лета, однако уже 21 июня власти в Киеве были вынуждены признать, что контрнаступление «продвигается медленнее, чем хотелось бы».
Ранее Washington Post, ссылаясь на источники, писала, что США поддержали идею генсека НАТО Йенса Столтенберга упростить вступление Украины в НАТО. Если предложение одобрят другие члены Альянса, то это позволит ускорить процесс.
При этом Киев ожидает, что на саммите в Вильнюсе 11-12 июля будут даны гарантии и четкие «сигналы» относительно членства Украины в НАТО.
Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ за сутки отразили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении.