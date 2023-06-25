МИД Италия: Рим поможет Киеву вступить в ЕС после проведения реформ

Рим поможет киевскому режиму стать полноправным членом Евросоюза, если он осуществит в своей стране ряд реформ. С таким заявлением выступил заместитель главы кабмина и замруководителя итальянского внешнеполитического ведомства Антонио Таяни.
По словам политика, Италия примет все необходимые меры для того, чтобы Украина получила место в составе объединения. Соответствующее заявление Таяни сделал в ходе беседы с журналистами Messaggero.
«Конечно, при условии, что Киев будет соблюдать правила ЕС и проведет необходимые реформы, например, в борьбе с коррупцией», — отметил он.
Дипломат добавил, что Рим надеется на ускоренный процесс присоединения Киева к Евросоюзу.