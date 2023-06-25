Ватикан вывел на орбиту Земли собственный спутник с записью молитвы

Появление у Ватикана собственного спутника стало возможным благодаря ученым Туринского политехнического университета и сотрудникам Итальянского космического агентства. Отмечается, что чип CubeSat был выполнен из кремния, его размер составил всего 2 миллиметра. Цифровая аудиозапись Statio Orbis будет доступна всем радиолюбителям мира.