Ватикан вывел на орбиту Земли собственный спутник с записью молитвы

Американская компания SpaceX помогла Ватикану вывести на орбиту Земли спутник, получивший название CubeSat. В чипе спутника хранится цифровая аудиозапись с молитвой Statio Orbis.
Появление у Ватикана собственного спутника стало возможным благодаря ученым Туринского политехнического университета и сотрудникам Итальянского космического агентства. Отмечается, что чип CubeSat был выполнен из кремния, его размер составил всего 2 миллиметра. Цифровая аудиозапись Statio Orbis будет доступна всем радиолюбителям мира.
Statio Orbis — молитва, произнесенная папой римским Франциском в конце марта 2022 года. Понтифик выступал на фоне площади Святого Петра, опустевшей из-за карантина, введенного на фоне пандемии коронавирусной инфекции.