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В Болгарии второй за год пожар уничтожил военный склад поставщика оружия для Украины

Происшествия
В Болгарии второй за год пожар уничтожил военный склад поставщика оружия для Украины

Пламя охватило склад боеприпасов в Болгарии, хозяином которого является бизнесмен Эмилиан Гебрев, известный поставками оружия на Украину. Как сообщает местная радиостанция BNR, речь идет о втором за год возгорании.

Поданным источника, все произошло в городе Карнобат. Как заявил сам бизнесмен, там хранились военные материалы для производства продукции оборонного характера. Перед возгоранием произошло несколько взрывов.

В результате помещение выгорело полностью. Обошлось без пострадавших. Не исключается версия саботажа и возникновение пожара снаружи. Расследованием дела занимается агентство национальной безопасности.

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