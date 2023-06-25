В Болгарии второй за год пожар уничтожил военный склад поставщика оружия для Украины

Пламя охватило склад боеприпасов в Болгарии, хозяином которого является бизнесмен Эмилиан Гебрев, известный поставками оружия на Украину. Как сообщает местная радиостанция BNR, речь идет о втором за год возгорании.
Поданным источника, все произошло в городе Карнобат. Как заявил сам бизнесмен, там хранились военные материалы для производства продукции оборонного характера. Перед возгоранием произошло несколько взрывов.
В результате помещение выгорело полностью. Обошлось без пострадавших. Не исключается версия саботажа и возникновение пожара снаружи. Расследованием дела занимается агентство национальной безопасности.