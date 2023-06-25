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Петербургская биржа будет работать в штатном режиме 26 июня

Экономика
Петербургская биржа будет работать в штатном режиме 26 июня

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) проведет торги в понедельник, 26 июня, в штатном режиме, сообщили на сайте организации.

Торги в рамках площадки будут реализованы по обычному расписанию. В том же режиме, как сообщается, будет работать и Небанковская кредитная организация — центральный контрагент РДК✱ (НКО ЦК РДК).

В понедельник, 26 июня, Петербургская биржа будет проводить торговые сессии и расчеты ценными бумагами «по всем группам инструментов».

Напомним, «СПБ биржа» является организатором торгов ценными бумагами иностранных и российских компаний. Она также включает в себя дочерние операционные компании «СПБ банк» и «СПБ клиринг».

  • ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму
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