Петербургская биржа будет работать в штатном режиме 26 июня

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) проведет торги в понедельник, 26 июня, в штатном режиме, сообщили на сайте организации.
Торги в рамках площадки будут реализованы по обычному расписанию. В том же режиме, как сообщается, будет работать и Небанковская кредитная организация — центральный контрагент РДК✱ (НКО ЦК РДК).
В понедельник, 26 июня, Петербургская биржа будет проводить торговые сессии и расчеты ценными бумагами «по всем группам инструментов».
Напомним, «СПБ биржа» является организатором торгов ценными бумагами иностранных и российских компаний. Она также включает в себя дочерние операционные компании «СПБ банк» и «СПБ клиринг».
- ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму