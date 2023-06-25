МИД КНР: Москва и Пекин должны отстаивать общие интересы в это непростое время

Москве и Пекину следует сохранять партнерские связи и отстаивать общие интересы на фоне довольно трудной ситуации в геополитическом пространстве. Такую точку зрения озвучил замруководителя внешнеполитического ведомства Китая Ма Чжаосюй.
Сегодня, 25 июня, в китайской столице у дипломата состоялась встреча с российским коллегой Андреем Руденко. В ходе беседы Ма Чжаосюй высказал свое мнение относительно дальнейшего сотрудничества двух государств.
«В сложной и напряженной международной обстановке необходимо <…> обеспечивать стабильные и долгосрочные отношения между двумя странами, а также защищать общие интересы обеих сторон», — сообщил он.
Соответствующее заявление замглавы внешнеполитического ведомства было обнародовано на официальном интернет-ресурсе МИД КНР.