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Кейт Миддлтон снялась в благотворительном видео с теннисистом Роджером Федерером

Общество
Кейт Миддлтон снялась в благотворительном видео с теннисистом Роджером Федерером

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон приняла участие в съемках благотворительного видео, на кадрах которого запечатлена ее игра в теннис с экс-первой ракеткой мира в одиночном разряде Роджером Федерером.

Как сообщает Daily Mail, ролик призван подсветить важность работы подающих мячи теннисистам мальчиков и девочек. На видео жена принца Уильяма предстает перед зрителями в теннисном костюме с символом Уимблдона.

Сообщается, что Федерер, который начинал карьеру как подавальщик мячей, не только разделил с Миддлтон корт, но и дал герцогине Кембриджской несколько мудрых советов по игре в большой теннис.

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