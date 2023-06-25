Кейт Миддлтон снялась в благотворительном видео с теннисистом Роджером Федерером

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон приняла участие в съемках благотворительного видео, на кадрах которого запечатлена ее игра в теннис с экс-первой ракеткой мира в одиночном разряде Роджером Федерером.
Как сообщает Daily Mail, ролик призван подсветить важность работы подающих мячи теннисистам мальчиков и девочек. На видео жена принца Уильяма предстает перед зрителями в теннисном костюме с символом Уимблдона.
Сообщается, что Федерер, который начинал карьеру как подавальщик мячей, не только разделил с Миддлтон корт, но и дал герцогине Кембриджской несколько мудрых советов по игре в большой теннис.