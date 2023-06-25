Британцы потребовали провести референдум против помощи Украине

По имеющимся данным, соответствующий документ уже набрал более 9300 голосов. Еще немного и Лондон будет вынуждать рассмотреть это обращение. Помимо помощи Киеву британцы требует отменить санкции, введенные в отношении Кремля. Инициаторы петиции уверены, что санкции наносят серьезный ущерб экономике Соединенного Королевства.