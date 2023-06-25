Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал внешнюю политику французского государства на фоне конфликта России и Украины.
По словам эксперта, официальный Париж соревнуется с Белым домом в антироссийском лидерстве. Своим мнением он поделился в авторском материале для издания «Украина.ру».
«Запад хорошо подготовился к Вильнюсскому саммиту НАТО, организовав против России наступление "по всем азимутам". При этом неудачное наступление ВСУ на Юге – лишь верхушка айсберга», — указал Ищенко.
Ранее сообщалось, что многие политики в Европе и США недовольны главой украинского государства Владимиром Зеленским и предрекают ему конец политической карьеры.