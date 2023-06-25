СНБО Украины счел возможным участие Лукашенко в переговорах с Россией

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал возможность президента Белоруссии Александра Лукашенко принять участие в переговорном процессе с Кремлем на фоне СВО по демилитаризации и денацификации страны.
По его словам, такое развитие событий исключать нельзя. Данилов обратил внимание на то, что группа российских будущих переговорщиков уже сформирована.
Ранее сообщалось, что рано или поздно Украину посадят за стол переговоров. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.