Бойцы ЧВК «Вагнер» покинули Липецкую область после «марша справедливости»

Напомним, что бойцы «оркестра» оказались на территории субъекта в результате «марша справедливости», за время которого «музыканты» прошли почти 700 километров, остановившись лишь в 200 километрах от Москвы. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, ни один сотрудник компании не пролил ни капли крови.