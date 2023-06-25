Бойцы ЧВК «Вагнер» покинули Липецкую область после «марша справедливости»

Подразделения ЧВК «Вагнер» покинули Липецкую область. Об этом говорится в официальном Telegram-канале правительства региона.
Местных жителей также уведомили, что движение автомобильного транспорта по дорогам общего пользования осуществляется в штатном режиме. Все запланированные массовые мероприятия состоятся.
«Подразделения ЧВК "Вагнер", остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона», — сказано в сообщении властей.
Напомним, что бойцы «оркестра» оказались на территории субъекта в результате «марша справедливости», за время которого «музыканты» прошли почти 700 километров, остановившись лишь в 200 километрах от Москвы. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, ни один сотрудник компании не пролил ни капли крови.
Ранее Telegram-канал «Разгрузка Вагнера» опубликовал видео с уходом подразделений «оркестра» из Ростова-на-Дону. На кадрах видно, что граждане провожали «музыкантов» громкими аплодисментами.