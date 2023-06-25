Посольство Украины: Израиль решил вести тесное сотрудничество с Москвой

Руководство Израиля решило поддерживать тесные партнерские связи с Москвой. К такому выводу пришла украинская дипломатическая миссия в ближневосточном государстве.
По словам киевских дипломатов, о таком развитии событий свидетельствует то, что израильская власть в начале текущего года практически не оказывала Украине гумпомощь.
«Посольство Украины в Государстве Израиль с сожалением подчеркивает, что нынешнее израильское правительство выбрало путь тесного сотрудничества с Российской Федерацией», — уточнили в дипмиссии.
Соответствующее заявление украинских дипломатов было размещено в социальных сетях посольства.