«Это тема – табу!» Глава Рабочей партии Бельгии Хедебау назвал виновных в диверсии на «СП»

Напомним, что в результате диверсионной деятельности в ночь на 26–27 сентября 2022 года были подорваны «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Официальные расследования европейских властей не привели к организатору или исполнителю диверсий.