На заседании парламента Бельгии 23 июня глава Рабочей партии Рауль Хедебау поднял вопрос о подрыве магистральных российских газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток — 2», которые предназначались для поставок голубого топлива в Европу.
Глава партии осудил коллег за нерешительность и малодушие. Хедебау отметил, что ему «затыкают рот в парламенте», а остальные «стоят по стойке смирно и боятся»:
«Взорван трубопровод, миллионы семей остались без газа, и никто не смеет задавать вопросы. Эта тема – табу! Эта тема – секрет! Ее нельзя обсуждать. А ведь это была серьезная атака на интересы европейцев. Нельзя взорвать трубопровод с помощью маски с трубкой и петарды. Их взорвали крупные державы. Наши интересы оказались под серьезной угрозой».
Он также отметил, что расследования американских изданий The Washington Post и The New York Times «показали пальцем» на Украину в качестве виновников диверсии.
Российский сенатор от Пермского каря Алексей Пушков поддержал выступление Хедебау в парламенте, назвав его «блестящим». Как объяснил парламентарий, речь бельгийского политика явно продемонстрировала качество и состояние европейских правящих сил.
Напомним, что в результате диверсионной деятельности в ночь на 26–27 сентября 2022 года были подорваны «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Официальные расследования европейских властей не привели к организатору или исполнителю диверсий.
Ранее Премьер Саксонии Кречмер призвал власти Германии начать восстановление «Северного потока».