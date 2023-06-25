Забайкальские врачи впервые провели операцию пациенту с гепатоцеллюлярным раком

Группа специалистов из Забайкальского краевого онкодиспансера спасли жизнь пациенту, страдающему от гепатоцеллюлярного рака. Для этого была проведена уникальная для региона операция.
Представители пресс-службы регионального минздрава подчеркнули, что операция проводилась на специальной ангиографической системе, закупленной в рамках национального проекта. Подобное медицинские вмешательство проводилось в Чите впервые. Несмотря на это, врачам удалось провести операцию успешно, сообщает aif.ru.
Отмечается, что спустя три месяца после операции пациент прошел контрольную компьютерную томографию. По данным минздрава Забайкалья, размеры злокачественного образования у пациента уменьшились в два раза.