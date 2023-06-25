Kayhan: слова Блинкена о Тайване продемонстрировали трудности США на мировой арене

Недавний визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в Китай стал демонстрацией того, что Вашингтон испытывает серьезные трудности на мировой арене. К такому выводу пришли иранские аналитики издания Kayhan.
Напомним, представитель Белого дома не так давно посетил Китай и провел встречу с председателем государства Си Цзиньпином. В ходе разговора Блинкен неожиданно заявил, что Вашингтон готов считать Тайвань частью единого Китая.
На международной арене эти слова были восприняты как «движение на попятную». Многие связали это с трудностями, которые Вашингтон сегодня испытывает на Ближнем Востоке и Украине. В ответ в Пекине дали понять, что ожидают от США полного признания Тайваня частью единого государства без каких-либо предварительных условий, пояснили в Kayhan.