Интернет-магазин Ozon возобновил доставку заказов в Крым

Российская компания Ozon возобновила доставку заказов в населенные пункты, расположенные на юге России. Об этом сообщили представители пресс-службы интернет-магазина.
В список вошли все южные регионы страны, в том числе Республика Крым. Отмечается, что пункты выдачи заказов возвращаются к прежнему графику работы.
Представители компании ранее заявили, что прием заказов от пользователей, находящихся в южных регионах России, был приостановлен. Решение было принято после введения ограничений на передвижение транспорта.