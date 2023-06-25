Спецназ отработал поиск подводных схронов в районе базирования Балтфлота

Спецподразделения Балтийской военно-морской базы отработал в рамках учений поиск подводных схронов, сообщила пресс-служба Балтфлота.
Как сообщается в пресс-релизе, пловцы отряда противодействия диверсионным силам выполнили учебные стрельбы из специального подводного пистолета СПП-1 и автомата АПС.
Кроме того, осуществлялись водолазные спуски на различные глубины с отработкой элементов подводного ориентирования. Также военные выполняли задачи по обнаружению тайников условного противника вблизи пункта базирования кораблей флота в Калининградской области.